Lorenzo Musetti spiega l’infortunio: “Già ad inizio secondo set ho sentito qualcosa alla gamba destra. Poi il dolore è aumentato”

Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa dopo il ritiro nel corso del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro ha spiegato di aver iniziato a sentire dolore alla gamba destra già nel secondo set e di non essere riuscito più a muoversi nel corso della terza frazione, dovendo così alzare bandiera bianca.

I problemi accusati dall’azzurro: “L’ho sentito all’inizio del secondo set. Sentivo qualcosa di strano alla gamba destra. Ho continuato a giocare, perché stavo giocando davvero bene, ma sentivo che il dolore aumentava e il problema non si risolveva. Alla fine, quando ho chiesto il time-out medico, per trattarlo tre minuti, mi sono seduto e quando ho ripreso a giocare, lo sentivo ancora di più e il dolore diventava sempre più forte. Quindi non c’è molto da dire al riguardo“.

L’azzurro si sentiva a posto fisicamente: “Abbiamo fatto tutti gli esami ed i test prima di iniziare la stagione per vedere e cercare di prevenire questo tipo di infortuni, e non è venuto fuori nulla, quindi onestamente non ho parole per descrivere come mi sento in questo momento, e quanto sia difficile per me questo infortunio in questo momento. Per fasciarla era un po’ troppo alta, quindi è stato impossibile. Personalmente sento di conoscere il mio corpo, e sono abbastanza sicuro che si tratti di uno strappo, purtroppo“.

Occorrono esami approfonditi per capire l’entità del problema: “Non sono un medico, non so se è l’adduttore. È lì, ma, ovviamente, farò tutti gli esami quando tornerò a casa e, ovviamente, vi aggiornerò Onestamente, non lo avrei mai immaginato, la sensazione di essere in vantaggio per due set a zero contro Novak e giocare in quel modo, avere il vantaggio nel match in quel modo ed essere costretto al ritiro è qualcosa che, ovviamente, non immaginavo mai. Certo, è davvero doloroso“.

Musetti aveva già patito un infortunio alla gamba destra al Roland Garros: “Non credo che sia nello stesso punto, ma è difficile dirlo ora, perché ovviamente dovrò controllare meglio e cercare di vedere e chiarire di cosa si tratta. Anche cercare di pensare ad un processo di riabilitazione e di recupero. Onestamente, ho giocato quasi tutto il secondo set in quel modo, ma potevo giocare, perché soprattutto il servizio mi stava aiutando molto, e stavo cercando di spingere un po’ da fondocampo, sentivo la palla piuttosto bene oggi“.

Ad inizio terzo set il dolore è diventato insopportabile: “Riuscivo a mantenere la posizione, cercando di non pensare troppo al dolore, ma poi, quando mi sono seduto per tre minuti e non mi sono rilassato, ma sono rimasto più a lungo nella posizione di attesa, il dolore ha iniziato immediatamente ad aumentare. Poi ho iniziato a sentire anche, soprattutto quando ho iniziato con il dritto in posizione aperta, di non riuscire a tornare al centro, e poi ho iniziato a non riuscire a giocare davvero. Quindi, sfortunatamente, non c’era modo di fasciarmi, di fare qualcosa per continuare a giocare“.