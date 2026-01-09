Lorenzo Musetti: “Sono contento del mio atteggiamento, sempre concentrato. Devo essere solido”

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il toscano ha conquistato l’accesso alla prima semifinale del 2026, sconfiggendo con un duplice 6-4 Chak Lam Coleman Wong nei quarti di finale dell’ATP250 di Hong Kong. Musetti (n.7 del ranking) è riuscito a vincere abbastanza agevolmente, pur concedendo un break all’inizio del secondo parziale, ma conquistando l’immediato contro-break.

Una vittoria che fa bene al morale: “Mi sento molto felice, perché giocare contro Coleman qui non è mai facile. Ci avevo già giocato due anni fa ed è cresciuto molto. Sapevo di dover essere solido. È stata una partita molto lottata e sono rimasto sempre concentrato. Sono contento del mio atteggiamento in campo“, ha raccontato ai microfoni a caldo.

Classe 2002 del Bel Paese che sta portando avanti anche il cammino in doppio con Lorenzo Sonego, vista la finale raggiunta in questo evento: “Incrociamo le dita per la doppietta in finale. Ieri il doppio è stato molto duro: mi piace davvero giocare con Sonego e speriamo di riuscire a vincere, anche perché abbiamo già perso due finali insieme. In ogni caso, la massima concentrazione ora è sulla semifinale di singolare e mi auguro di disputare una partita solida“, ha concluso.

Il suo prossimo avversario verrà dall’incrocio tra il russo Andrey Rublev, vincitore nel 2024 a Hong Kong, e il portoghese Nuno Borges. In ogni caso, si prospetta un match impegnativo per Musetti.