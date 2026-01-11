Lorenzo Musetti: “Non è facile parlare dopo una sconfitta. Le finali, forse, non sono le mie partite”

Non riesce a sfatare il tabù finali Lorenzo Musetti. Nella sfida per il titolo del torneo ATP 250 di Hong Kong Alexander Bublik piega il giocatore toscano 7-6(2) 6-3 in un’ora e trentotto minuti. Il successo odierno regala al giocatore kazako l’ingresso tra i primi dieci del ranking ATP.

La naturale delusione per la sconfitta subita in un match nel quale è stato condizionato da un problema al braccio destro non deve sminuire l’ottima settimana vissuta da Lorenzo Musetti. L’italiano, grazie alla finale raggiunta, da domani sarà numero cinque del mondo scrivendo così una nuova pagina di storia del tennis tricolore.

Il commento della partita e il grazie agli organizzatori: “Non è facile parlare dopo una sconfitta. Le finali, probabilmente, non sono le mie partite. Devo fare i complimenti a Sasha che ha meritato il successo finale con una grande partita. Voglio ringraziare l’organizzazione: ogni anno cercano di migliorare l’impianto ed è questo uno dei motivi che mi spingono sempre a scegliere di tornare qui“.

I ringraziamenti al team e alla famiglia: “Devo ringraziare il mio team e la mia famiglia, le persone con cui condivido tutto. In questi tre anni abbiamo giocato tante finali. Fino ad ora non è arrivata la soddisfazione sperata, ma sono certo che prima o poi arriverà il nostro momento“.