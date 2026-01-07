Lorenzo Musetti ingrana alla distanza e piega Etcheverry nel complesso esordio a Hong Kong

Il 2026 di Lorenzo Musetti comincia con una sofferta vittoria. Il tennista toscano ha superato all’esordio nel ATP 250 di Hong Kong l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo una battaglia di due ore e quarantuno minuti di gioco. Musetti, che è la prima testa di serie nel torneo asiatico, affronterà ora nei quarti di finale il vincente del match tra il canadese Diallo e il padrone di casa Wong.

Una partita da 8 ace (10 quelli dell’argentino) e 3 doppi falli per Musetti, che ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima (stessa percentuale dell’avversario). Sono stati ben 34 i vincenti del toscano contro i 28 del sudamericano, mentre sono 38 gli errori non forzati di Etcheverry rispetto ai 29 di Musetti.

Break di Etcheverry e controbreak di Musetti per cominciare il match. Nel quinto game l’argentino si procura altre due palle break e sfrutta la seconda chiudendo il punto a rete. Etcheverry tiene bene i suoi successivi turni di battuta, ma nel decimo game, quando deve chiudere il primo set, subisce il controbreak di Musetti. Il set scivola così al tie-break, che vede l’argentino allungare subito sul 4-0 e poi chiudere agevolmente sul 7-3.

Nel secondo set Musetti parte benissimo e trova il break nel terzo game, chiuso con un fantastico rovescio lungolinea. Il toscano consolida il break, tenendo i propri turni di servizio e arriva nel settimo gioco, dove si procura altre due palle break. Basta la prima al nativo di Carrara, che vola poi a conquistare il set per 6-2.

Grande equilibrio nel terzo set dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva nel nono gioco con Musetti che si procura due palle break. La prima Etcheverry riesce ad annullarla, mentre sulla seconda arriva l’errore di rovescio da parte dell’argentino. Il toscano ringrazia e nel game successivo chiude sul 6-4 al primo match point.