Lorenzo Musetti in finale a Hong Kong: “Rublev alzava sempre il livello, fortunato per avere due partite”

Lorenzo Musetti ha sconfitto il russo Andrey Rublev in rimonta e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, diventando il nuovo numero 5 del mondo. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-7(3), 7-5, 6-4 e domenica 11 gennaio (ore 08.30) scenderà sul cemento della località cinese per cercare di alzare al cielo il trofeo.

Lorenzo Musetti ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “È stata una grande partita. Non avevo mai giocato così ad Hong Kong. Grazie a tutti gli spettatori, è stata una partita davvero lunga, di livello incredibile. Ogni volta lui alzava il suo livello e io dovevo sempre rispondere. Sono orgoglioso di quello che ho fatto vedere in campo e di essere in finale“.

Il nostro portacolori disputerà un doppio atto conclusivo nella giornata di domenica, visto che sarà impegnato anche in doppio in coppia con Lorenzo Sonego: “Mi sento fortunato per avere due partite domani. Guarderò l’altra semifinale e vedremo chi ci sarà in finale, ma adesso me la godrò un po’ e cercherò di riposare. Non ho voce perché ho urlato. Riposo e cercherò di preparare la partita al meglio“.