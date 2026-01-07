Lorenzo Musetti: “Ho faticato a trovare il ritmo da subito, a fare la differenza è stata la mia mentalità”

Lorenzo Musetti ha iniziato il proprio percorso nell’ATP250 di Hong Kong con una vittoria. Sul cemento asiatico, l’azzurro ha trionfato in rimonta contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7 (3) 6-2 6-4, qualificandosi così per i quarti di finale.

La partita non era iniziata favorevolmente per Musetti, che si è mostrato eccessivamente teso e incapace di gestire l’eccellente rendimento al servizio del sudamericano, il quale ha saputo trovare soluzioni efficaci con i colpi al rimbalzo. “Non è mai semplice iniziare la stagione contro un avversario che serve in questo modo. Credo che Tomas oggi abbia disputato davvero un buon match“, ha dichiarato Lorenzo ai microfoni.

“Sin dall’inizio ha colpito con grande forza e ha mostrato notevole costanza al servizio. Per questo motivo, ho faticato a trovare il mio ritmo all’inizio del match. Tuttavia, sono riuscito a mantenere la concentrazione, grazie a una mentalità forte e a una buona attitudine. Ritengo che questa sia stata una delle chiavi del mio successo. Ho aumentato l’intensità del mio gioco, ho migliorato le mie prestazioni e sono molto soddisfatto della vittoria“, ha concluso l’azzurro.

Nel prossimo turno, il numero 7 del ranking affronterà il padrone di casa, Chak Lam Coleman Wong (n.150 ATP), che ha sorprendentemente avuto la meglio sul canadese Gabriel Diallo (n.40 del mondo). Un avversario, sulla carta, alla portata del toscano, ma sarà fondamentale non sottovalutare un rivale che, davanti al proprio pubblico, avrà motivazioni particolari.