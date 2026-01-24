Tennis
Lorenzo Musetti contende a Djokovic e Zverev il 3° posto nel ranking ATP! Le prospettive agli Australian Open
L’ingresso agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 di tennis consente a Lorenzo Musetti di migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno e di difendere il terzo posto virtuale del ranking ATP al termine del terzo turno del primo torneo stagionale del Grand Slam. L’azzurro, infatti, a Melbourne scarterà lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con gli ottavi di finale ne ha ottenuti 200.
Musetti, sfruttando gli scarti più onerosi dei tennisti che lo precedono nella graduatoria ufficiale rilasciata lunedì scorso, guadagna due posizioni e si attesta così al terzo posto. Resta alle spalle dell’italiano per 25 punti il serbo Novak Djokovic, che ne scarta 800 per la semifinale dello scorso anno, mentre scivola in quinta piazza, a 200 punti dall’azzurro, il tedesco Alexander Zverev, che ne perde ben 1300 per l’ultimo atto del 2025.
Questo vuol dire che, a parità di risultati con i diretti rivali, Musetti potrebbe essere il numero 3 del mondo al termine degli Australian Open, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, già certo di rimanere primo al termine del torneo di Melbourne, e di Jannik Sinner. L’azzurro dovrà eguagliare il serbo ed il tedesco per restare loro davanti.
RANKING ATP LIVE AL 24 GENNAIO
1 Alcaraz Carlos 11850
2 Sinner Jannik 9700
3 Musetti Lorenzo 4205
4 Djokovic Novak 4180
5 Zverev Alexander 4005
6 Fritz Taylor 3940
7 De Minaur Alex 3880
8 Auger-Aliassime Felix 3725
9 Shelton Ben 3400
10 Bublik Alexander 3235