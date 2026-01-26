Lorenzo Musetti ai quarti di finale in tutti gli Slam: é il terzo italiano a riuscirci!

La vittoria di oggi contro Taylor Fritz non solo ha consegnato a Lorenzo Musetti i primi quarti di finale della carriera agli Australian Open, ma lo ha proiettato in una cerchia veramente ristretta. Infatti il toscano è diventato il terzo tennista italiano di sempre a raggiungere almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Gli altri due a riuscirsi in precedenza sono stati Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Un traguardo che va a dimostrare l’enorme crescita fatta dal nativo di Carrara, soprattutto sul veloce, nelle ultime stagioni. Proprio sul cemento il toscano aveva sempre fatto molta fatica, ma prima sono arrivati i quarti agli US Open e successivamente anche questo bel risultato in Australia. A New York lo scorso anno Musetti si era arreso in uno storico derby italiano a Jannik Sinner, mentre a Melbourne tra due giorni se la vedrà con Novak Djokovic, con cui ha vinto solo una volta in dieci precedenti.

Questo Musetti, però, ha le armi per mettere in difficoltà il serbo e raggiungere la semifinale. La prima a livello Slam era arrivata a Wimbledon nel 2024 con una cavalcata veramente emozionante sull’erba londinese, battendo proprio nei quarti di finale Taylor Fritz, ma venendo poi sconfitto dallo stesso Djokovic in tre set.

Il 2024 è sicuramente stato un anno importante visto che è poi arrivato anche il bronzo olimpico a Parigi 2024, su quei campi in terra rossa che nella stagione successiva lo hanno visto arrivare fino al penultimo atto del Roland Garros. Dopo aver vinto il primo set contro Alcaraz, il toscano dovette ritirarsi nel corso del quarto set per un problema alla gamba, che poi lo ha condizionato anche nel potersi ripetere sull’erba di Wimbledon.

Dunque Musetti nella storia del tennis italiano, ma il toscano vuole scrivere altre pagine e soprattutto non vuole fermarsi. La sfida a Djokovic è lanciata ed in palio c’è anche la possibilità di chiudere il torneo al terzo posto del ranking mondiale, altro obiettivo del giocatore di Carrara.