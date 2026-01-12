Lois Boisson rinuncia agli Australian Open 2026: “Da diversi mesi sto attraversando un momento molto difficile”

Il giorno dell’inizio degli Australian Open si avvicina. Dal 18 gennaio al 1° febbraio il primo Slam dell’anno terrà banco. Un Major in cui non vedremo in azione la francese Lois Boisson. La transalpina, che già aveva dato forfait per la United Cup, non giocherà quindi il torneo di Melbourne per problemi fisici che continuano a minarne la condizione.

La n.36 del mondo sta vivendo un periodo particolarmente complicato, come ha spiegato lei stessa nel comunicare ufficialmente la decisione di non affrontare la trasferta australiana: “Da diversi mesi sto attraversando un momento molto difficile, sia dal punto di vista mentale che fisico“.

Considerazioni che rivelano una chiara situazione di disagio per una giocatrice che sembrava sbocciare dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros l’anno passato. Dopo però quel grande exploit, Boisson ha fatto proprio fatica ad avere quella costanza necessaria per esprimersi ad alto livello.

Una situazione non semplice con cui la transalpina dovrà fare i conti e i progetti futuri sono accompagnati da diversi punti di domanda.