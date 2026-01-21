LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone A tra Ziraat Bankkart Ankara e Trentino Itas. La terza giornata del girone A di Champions League maschile propone subito una sfida dal peso specifico elevatissimo. Mercoledì 21 gennaio, nella calda Ziraat Bankkart Volleyball Hall, Ziraat Bankkart Ankara e Trentino Itas si affrontano in un confronto che può già incidere in modo concreto sugli equilibri del raggruppamento. Entrambe le squadre hanno iniziato il cammino europeo con grande solidità e condividono un obiettivo chiarissimo: chiudere il girone al primo posto per evitare incroci scomodi nella fase a eliminazione diretta.

La Trentino Itas arriva ad Ankara forte di un percorso europeo fin qui impeccabile. Dopo il 3-0 sull’ACH Ljubljana all’esordio, la squadra di Fabio Soli ha confermato il proprio spessore andando a vincere 3-1 sul campo di Tours, dimostrando maturità, continuità di rendimento e una notevole capacità di gestione dei momenti delicati del match. Anche sul fronte nazionale il periodo resta complessivamente positivo: nonostante qualche recente battuta d’arresto in SuperLega, Trento continua a stazionare nelle zone alte della classifica e, soprattutto in Champions, ha mostrato un livello di gioco molto vicino alle migliori versioni stagionali.

Dall’altra parte della rete ci sarà uno Ziraat Bankkart Ankara in piena fiducia. I turchi guidano l’Efeler Ligi con un ruolino di marcia quasi perfetto e hanno aperto il girone europeo con due successi convincenti: prima il 3-1 su Tours, poi il 3-0 esterno contro Ljubljana. È una squadra fisica, potente al servizio e con soluzioni offensive diffuse, capace di imporre ritmi elevati, soprattutto davanti al proprio pubblico. L’unica vera macchia recente resta la sconfitta interna contro Halkbank in campionato, ma il rendimento complessivo conferma la solidità del progetto.

Il confronto diretto assume quindi un peso specifico elevatissimo: Trento cercherà continuità e un risultato che potrebbe indirizzare il girone, mentre Ankara punta a sfruttare il fattore campo per lanciare un segnale forte a tutta la competizione. Ne uscirà una gara ad altissima intensità, nella quale equilibrio, qualità nel cambio palla e gestione della pressione saranno elementi decisivi. Sul piano degli uomini, lo Ziraat si affida in regia a Murat Yenipazar, arrivato lo scorso anno dal Fenerbahce, con Hilmi Sahin come alternativa. In posto due c’è una vecchia conoscenza del campionato italiano, Nimir Abdel-Aziz, protagonista in passato anche a Trento, affiancato dal finlandese Jonas Jookela. In banda spiccano Trevor Clevenot e Tomasz Fornal, mentre al centro trovano spazio Bedirahn Bulbul e Vahit Emre Savas. A completare il sestetto tipo è il libero Berkay Bayraktar, punto fermo della squadra di Ankara da diverse stagioni.

si parte alle ore 18.00!