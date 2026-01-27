LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta infuocata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Zeren Spor Ankara ed Antonio Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano, partita valevole per la quinta giornata del girone D della Champions League di volley femminile 2025/2026.

Trasferta complicata per la formazione di Daniele Santarelli che a 48 ore di distanza dal successo in Coppa Italia a Torino torna in campo ad Ankara, con2 ore di fuso orario, per la partita di Champions League. Un tour de force vero e proprio per le pantere che in Turchia si giocano il primo posto nel raggruppamento, e con esso la qualificazione quasi aritmetica ai quarti di finale della massima competizione continentale a squadre.

I rinnovi in casa Imoco sembrano aver ridato tranquillità all’ambiente: le riconferme di Haak, Gabi e De Gennaro hanno permesso alla squadra di arrivare serena alla final four di Torino dove hanno sconfitto, senza perdere set, prima l’Igor Gorgonzola Novara e poi la Savino Del Bene Scandicci, prendendosi così la rivincita della finale del Mondiale. Nell’ultimo atto tutta la squadra ha giocato bene, fornendo una delle migliori prestazioni della stagione.

Le Pantere sono chiamate a tenere alto il livello contro lo Zeren. La formazione turca ha le armi per dare fastidio a Conegliano: oltre al proprio pubblico, fattore importante sia nelle altre due sfide del girone che nel campionato turco, la squadra di Ankara può contare su Ofelia Malinov in cabina di regia, Anna Lazareva come opposta, Aleksandra Uzelac e Saliha Sahin come schiacciatrici, Beyza Arici e Maja Aleksic al centro della rete mentre la seconda linea dovrebbe essere affidata ad Ozlem Alkan.

Nell’incontro d’andata Conegliano si è imposta 3-2 vincendo solamente 20-18 il tie-break. L’incontro odierno inizierà alle 16.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Zeren-Conegliano con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!