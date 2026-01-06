LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per alzare l’asticella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima giornata di Eurolega 2025-2026. Virtus Bologna che, nella sua arena, va a ricevere lo Zalgiris Kaunas, per una sfida tra squadre molto vicine nella classifica che ancora profuma di lotta play-in.

Le V nere, infatti, sono all’11° posto con un record di 9-10, mentre lo Zalgiris fa parte del gruppo a 11 vittorie che comprende Olympiacos (con una partita in meno), Stella Rossa e Real Madrid. In breve, ci sono due successi di differenza e le distanze possono solo essere ridotte, ma questo è il momento per farlo visto che con il girone di ritorno le cose iniziano a farsi davvero serie.

All’andata terminò 86-65 a favore del club più celebre di Lituania: le V nere finirono sommerse da 23 punti e 10 assist di Sylvain Francisco in una giornata non proprio positiva in attacco. Le V nere ritroveranno Carsen Edwards e Alen Smailagic dopo gli infortuni che non ne hanno però fermato il colpo di mano contro Milano. Per lo Zalgiris assente Dovydas Giedraitis, che per infortunio a un ginocchio resterà fuori fino a gennaio.

Così coach Dusko Ivanovic alla vigilia dal sito ufficiale del club bianconero: “Lo Zalgiris è una squadra veramente seria da affrontare anche perché ha la qualità di riuscire a giocare allo stesso modo in casa come in trasferta. Sono forti e solidi e possono contare soprattutto su guardie con i 3 punti nelle mani come Francisco, Williams-Goss e Lo i quali riescono a creare e fare basket. La partita che abbiamo giocato là a Kaunas è stata senza energia, quindi spero che domani potremo giocare meglio“.

Il match tra Virtus Bologna e Zalgiris Kaunas vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!