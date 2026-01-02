LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: il derby italiano può dare un’impronta alla stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026. Va in scena il primo derby tricolore europeo, diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 e ultimo turno del girone di andata.

Le V-nere vogliono riscattare il ko casalingo di venerdì scorso contro l’Olympiacos Pireo (9-497) nonostante una rimonta nel quarto conclusivo dopo essere scivolate addirittura a -20, con i bolognesi attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-10. Coach Dusko Ivanovic dovrà fare a meno di Carsen Edwards infortunatosi proprio contro gli ateniesi, ma potrà contare su Matt Morgan e su Luca Vildoza spesso decisivi nelle precedenti uscite continentali.

Anche l’Olimpia Milano vuole rialzare la testa dopo due sconfitte in fila contro Fenerbahce Istanbul (72-87) e Dubai Basketball (99-92), con i meneghini che si trovano in undicesima piazza con 9-9 di score dopo diciotto giornate. Coach ‘Peppe’ Poeta sta ritrovando la fisicità di Josh Nebo, con Marko Gurudic che si sta inserendo man mano negli schemi offensivi e il duo Shields-LeDay a garantire punti pesanti oltre a Quinn Ellis a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30, con la diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Olimpia Milano, derby tricolore dell’Eurolega di basket 2026!