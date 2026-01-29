LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Trento – Tours, partita di Champions League di volley maschile.

Alla BTS Arena di Trento arrivano, per la prima del girone di ritorno della maggiore competizione europea, i francesi del Tours. L’appuntamento, definito “cruciale” da coach Marcelo Mendez, non sarà da sottovalutare per i padroni di casa. I campioni italiani in carica, infatti, tornano a giocare un match casalingo di Champions dopo 1 mese e mezzo e avranno bisogno di tutto il supporto dei tifosi per tornare alla vittoria. Trento, dopo due sconfitte in casa tra Europa e campionato, deve assolutamente ritrovare il ritmo giusto. E lo dovrà fare con le assenze in posto 4 di Lavia e Michieletto.

Gli avversari, allenati da Igor Juricic, sono gli unici della pool b a non aver ancora sbloccato il cartellino. Su 3 partite disputate sono arrivate altrettante sconfitte (2 volte per 1-3 e 1 volta per 0-3). Tuttavia, i campioni in carica nazionali, nonostante il loro cammino europeo non stia dando i frutti sperati, hanno sicuramente alcuni assi nelle loro maniche. Rispetto alla gara d’andata la rosa biancoblù può contare su un innesto in più: l’opposto lettone Dardzans (a Perugia nella stagione 2021/22). Presente anche il camerunense Kavogo Yaoussia, schiacciatore di posto 4 che aveva saltato l’andata per infortunio.

Sono già, ormai, 9 i precedenti tra le due squadre, dato che colloca i francesi al 2° posto delle franchigie straniere più incontrate dai trentini. Il bilancio è di 7-2 per Trento, che ha vinto per 3-0 tutti gli incontri giocati in casa. I transalpini non vincono dal 2017 quando si imposero a casa loro per 3-1. L’altro successo, sempre in casa, è datato 2015.

Ad inizio girone di ritorno la classifica della pool b è così composta: Ziraat Bannkart Ankara a punteggio pieno (tre vittorie, 9 punti); Trentino Itas (due vittorie, 6 punti); ACH Volley Ljubljana (una vittoria, 3 punti); Tours (zero vittorie e zero punti).

Il fischio d'inizio è fissato per le 20:30.