LIVE Tours-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta insidiosa in Francia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone A tra Tours e Itas Trentino. I gialloblù sono attesi da un impegno esterno tutt’altro che banale: martedì 6 gennaio alle ore 20:00, alla Salle Robert Grenon, va in scena Tours VB–Trentino Itas, confronto che mette in palio punti importanti e prime indicazioni sugli equilibri del girone.

L’esordio ha già offerto un quadro iniziale. Trento ha aperto la propria Champions rispettando le attese, superando ACH Ljubljana 3-0 con tre set equilibrati ma sempre gestiti nei momenti chiave. Percorso più accidentato, invece, per il Tours, sconfitto 3-1 ad Ankara dallo Ziraat Bankkart: un risultato che costringe ora i francesi a cercare continuità davanti al proprio pubblico, per evitare di trovarsi subito in rincorsa nella corsa alla qualificazione. Per l’Itas, al contrario, l’occasione è ghiotta: un successo in trasferta significherebbe 2 vittorie su 2 e un vantaggio prezioso in vista delle prossime giornate. La squadra di Mendez arriva in Francia con uno stato di forma certificato dai numeri. In SuperLega Trento guida la classifica con 35 punti, frutto di 12 successi in 14 gare, e il nuovo anno ha già portato segnali chiari: vittoria 3-1 sulla Lube e pass per la Coppa Italia conquistato con un netto 3-0 su Monza. Solidità a muro, qualità al servizio e grande attenzione nella fase di transizione sono diventate il marchio di fabbrica di una squadra che punta a essere protagonista anche in Europa.

Il Tours VB, però, rappresenta un ostacolo tutt’altro che secondario, soprattutto tra le mura amiche. I francesi comandano il campionato transalpino con 35 punti e arrivano dal convincente 3-1 sul Paris Volley, confermando un rendimento elevato e una struttura di gioco affidabile. Il confronto promette quindi intensità e ritmo: Trento dovrà essere lucida in ricezione e continua nel cambio palla, perché in Champions ogni passaggio a vuoto può costare caro. Anche il calendario aggiunge peso alla sfida, visto che due giorni dopo lo Ziraat sarà impegnato a Lubiana: un dettaglio che rende Tours–Trento un primo snodo rilevante nella corsa al vertice.

Sul piano degli interpreti, il Tours si affida alla regia esperta del bosniaco Zeljko Coric, 37 anni, vero punto di riferimento del progetto e da sei stagioni stabilmente alla guida del gioco. A supportarlo c’è il giovane Samuel Njok, classe 2004, arrivato in estate da Narbonne. In posto due agisce una conoscenza del volley italiano, lo sloveno Nik Mujanovic, protagonista a Monza nella stagione 2022-23 e approdato a Tours dopo un percorso interamente francese. Completa il reparto l’opposto di prospettiva Lorimk Houlmiere, 19 anni, cresciuto nel vivaio del club.

In banda il riferimento è il camerunense Landry Yaoussia Kavogo, 22 anni, arrivato dal campionato rumeno, affiancato dal finlandese Niko Suihkonen, prelevato in estate da Chaumont. Le rotazioni sono garantite dal canadese Issac Heslinga, mentre al centro spicca la coppia brasiliana formata da Leandro Santos, alla sesta stagione a Tours, e Guilherme Voss, reduce dall’esperienza universitaria negli Stati Uniti. Il reparto è completato dallo statunitense Michael Marshman, mentre in seconda linea il ruolo di libero è affidato al francese Luca Ramon, con il giovane Bastien Scherer come alternativa.

