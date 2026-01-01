LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: la classifica può ribaltarsi nella 20 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski 2025/2026, la doppia 20 km a inseguimento in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo tre tappe già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 resta a Dobbiaco per la quarta tappa, l’ultima sul tracciato altoatesino prima del trasferimento verso la Val di Fiemme. Mercoledì 1° gennaio il programma propone una delle prove più selettive dell’intera corsa a tappe: le 20 km ad inseguimento a tecnica classica, maschili e femminili, una gara che mette in stretta relazione risultato di giornata e classifica generale.

Il format è quello dell’inseguimento: si parte con i distacchi maturati nella classifica generale dopo tre tappe e l’ordine di arrivo al traguardo coincide esattamente con la nuova graduatoria del Tour. Non ci sono abbuoni, non ci sono tempi “da interpretare”: chi arriva prima, comanda. Una formula che esalta la dimensione tattica, ma soprattutto la capacità di reggere la pressione, perché ogni secondo perso oggi pesa doppio, sia sulla tappa sia sull’economia complessiva del Tour.

In campo maschile, la situazione vede Johannes Hoesflot Klaebo al comando della classifica generale dopo tre tappe, con 45 secondi di vantaggio su Lars Heggen e 57 su Harald Oestberg Amundsen. Un margine importante, ma non ancora definitivo, soprattutto in una 20 km a tecnica classica, distanza che premia fondisti completi e resistenti più che esplosivi. Klaebo parte con il pettorale di leader e la responsabilità di gestire la gara: l’obiettivo sarà controllare il ritmo senza concedere spiragli a chi insegue. Alle sue spalle, Heggen e Amundsen hanno invece un compito opposto: forzare l’andatura e provare a rientrare, magari sfruttando alleanze tattiche nei primi chilometri. Attenzione anche a profili come Emil Iversen, che possono trarre vantaggio da una gara lunga e “pulita”, senza i meccanismi caotici delle heat mass start.

Per l’Italia, la tappa di Dobbiaco rappresenta una prova di grande difficoltà ma anche di chiarezza. Federico Pellegrino, ottavo in classifica generale, parte con un distacco già significativo, ma l’obiettivo resta limitare i danni in una specialità che non è la sua più congeniale. Più indicativa, in prospettiva, la prova di Elia Barp, 13° nella generale, chiamato a confermare solidità e continuità su una distanza che può dire molto sulla sua crescita come uomo da Tour. Carollo, Daprà e De Fabiani dovranno invece interpretare una gara di resistenza, senza farsi trascinare in avvii troppo aggressivi.

In campo femminile, l’inseguimento arriva dopo una terza tappa che ha ulteriormente consolidato la leadership di Jessie Diggins. L’americana, vincitrice anche della 5 km heat mass start, parte davanti a tutte con un margine che le consente di gestire, ma non di amministrare passivamente. La 20 km a tecnica classica è infatti terreno ideale per fondiste di grande motore e progressione, pronte a sfruttare ogni minimo cedimento. Alle spalle di Diggins restano osservate speciali Astrid Oeyre Slind, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Heidi Weng e Kerttu Niskanen, tutte atlete capaci di costruire rimonte importanti in una gara lunga e scandita dal ritmo. In un inseguimento, anche un piccolo errore di gestione può trasformarsi in una perdita pesante in classifica.

Per l’Italia, la quarta tappa è soprattutto un’occasione per cercare risposte dopo una terza giornata incoraggiante. Caterina Ganz, reduce da una prova di carattere nella mass start, resta il riferimento azzurro, mentre Federica Cassol, Martina Di Centa, Anna Comarella e Iris De Martin Pinter proveranno a sfruttare una gara più lineare rispetto alle heat, puntando sulla regolarità piuttosto che sugli strappi. L’inseguimento di Dobbiaco è una gara verità: non assegna ancora sentenze definitive, ma fissa rapporti di forza difficili da ribaltare in vista della Val di Fiemme. Qui non si corre solo contro il cronometro, ma contro gli avversari che si vedono davanti, metro dopo metro. Nel Tour de Ski, è il momento in cui la corsa a tappe entra davvero nella sua fase più crudele.

