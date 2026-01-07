LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong. Il piemontese cerca un’altra vittoria per raggiungere i quarti di finale nel primo torneo della stagione.

Il numero 39 del ranking ATP ha esordito perfettamente nella nuova stagione, iniziando l’anno con una convincente vittoria. Nel primo turno dell’torneo di Hong Kong, Sonego ha sconfitto 6-2, 7-6 Rei Sakamoto in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Una vittoria così netta non era per nulla scontata alla vigilia, visto il grande talento del giovane giapponese e le tante insidie che si nascondono ad inizio stagione.

Per Sonego questo torneo è molto importante per diverse ragioni: fare bene ad Hong Kong sarebbe fondamentale sia per affinare la propria condizione in vista degli Australian Open sia per raccogliere punti importanti. Nelle prossime settimane infatti il piemontese dovrà affrontare una pesante cambiale, i quarti di finale degli AO 2025, che potrebbe cambiare sensibilmente la sua classifica complicando la prima fase della stagione.

L’avversario odierno di Sonego è il talentuoso cinese Juncheng Shang. Il giocatore asiatico è in gara grazie ad una wild card degli organizzatori, dato che al momento occupa la posizione numero 406 del ranking ATP. La classifica del giocatore classe 2005 è falsata dall’intervento chirurgico al piede destro a cui Shang si è sottoposto lo scorso marzo e che l’ha costretto a saltare quasi completamente la scorsa stagione.

La sfida odierna è la prima in carriera tra questi due giocatori. La partita aprirà il programma sul campo centrale alle 13.30 locali, le 6.30 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Shang con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!