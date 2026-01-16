LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Moioli e gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. Sulle nevi cinesi riparte la Coppa del Mondo con gli atleti che si avvicinano all’appuntamento clou della stagione: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e gli azzurri proveranno ad accrescere di condizione e trovare un risultato di prestigio utile a tenere alto il morale in vista dei Giochi casalinghi. Si partirà alle 6.00 con gli ottavi maschili.

Tre i qualificati in casa Italia per quel che riguarda la prova maschile. Ottima la run di qualificazione siglata da Filippo Ferrari e Lorenzo Sommariva, rispettivamente quarto e quinto nella heat vinta dal canadese Elliot Grondin dinanzi al tedesco Leon Ulbricht. Decima posizione ed obiettivo centrato in sicurezza per Omar Visintin, staccato di poco meno di 7 decimi dal nordamericano. Ben sette i francesi qualificati, con la sesta heat che ne vedrà 3 rivaleggiare per i due posti utili all’approdo ai quarti di finale.

In campo femminile la sola Michela Moioli ha strappato il pass per i quarti. Ricordiamo che le donne non disputano gli ottavi. La bergamasca ha ottenuto il decimo posto nelle qualificazioni ed è stata inserita nella quarta batteria con la francese Lea Casta, e le ceche Eva Adamczykova (Samkova) e Karolina Hrusova. Favorita d’obbligo la britannica Charlotte Bankes, che avrà il pettorale numero uno dopo le ottime eliminatorie.

La gara di snowboardcross di Dongbeiya, valevole per la Coppa del Mondo di snowboardcross, inizierà alle 6.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!