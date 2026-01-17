LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Dongbeiya 2026 in DIRETTA: ultimo test per gli azzurri prima dei Giochi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. Sulle nevi cinesi riparte la Coppa del Mondo con gli atleti che si avvicinano all’appuntamento clou della stagione: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e gli azzurri proveranno ad accrescere di condizione e trovare un risultato di prestigio utile a tenere alto il morale in vista dei Giochi casalinghi. Si partirà alle 6.00 con gli ottavi maschili.

In gara-1 c’è stato il trionfo dell’austriaco Jakob Dusek, bravo a beffare in finale il favorito canadese Elliot Grondin. Per l’Italia buona prova di Lorenzo Sommariva, bravo ad aggiudicarsi la small final cogliendo il quinto posto. Cerca il riscatto Omar Visintin, prematuramente eliminato, mentre Filippo Ferrari vorrà migliorare i quarti di finale centrati sabato. Bisognerà però prima passare dalle difficili qualificazioni del mattino, nelle quali figurano anche Tommaso Leoni e Niccolò Colturi.

In campo femminile Michela Moioli cerca conferme e quel podio mancato per pochissimo in gara-1. La bergamasca, quarta ieri, affronterà ancora una volta la rivale britannica Charlotte Bankes, a caccia della doppietta. Occhi puntati anche sulle francesi Trespeuch e Casta, sempre temibili nelle prove di Coppa del Mondo. Tenta di riscattarsi invece Lisa Francesia-Boirai, che sabato non è riuscita a superare le qualificazioni. Iscritte alla gara anche Sofia Groeblechner e Caterina Carpano.

La gara di snowboardcross di Dongbeiya, valevole per la Coppa del Mondo di snowboardcross, inizierà alle 6.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!