LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: March difende la vetta della classifica

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di Scuol, evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025/2026. Nella cittadina elvetica si accende la bagarre interna alla selezione azzurra in vista delle convocazioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Non sarà facile il compito dei tecnici in special modo per la squadrone maschile. Appuntamento alle 13.00 con le fasi finali, mentre le qualificazioni scatteranno alle 9.00.

Ben 10 gli azzurri in gara, con la prima linea guidata da Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Gabriel Messner ed Edwin Coratti. Tra i papabili per il podio anche Roland Fischnaller, Daniele Bagozza ed Aaron March per quello che è un vero e proprio squadrone italiano. Completano il team maschile presente in Svizzera Tommy Rabanser, Fabian Lantschner e Marc Hofer. Italia che vuole continuare a fare la voce grossa avvicinandosi al meglio verso i Giochi Olimpici casalinghi. Proveranno ad impensierirci gli austriaci, che confidano in Alecander Payer, Andreas Prommegger ed Arvid Auner. Tra gli oustider lo sloveno Tim Mastnak ed il sudcoreano Lee Sangho.

In campo femminile saranno cinque le atlete italiane al via. Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle proveranno a non essere da meno ai colleghi cercando di issarsi nelle heat che decideranno il podio. Favorite la giapponese Tsubaki Miki e la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, mentre cercheranno un risultato di prestigio la ceca Zuzana Maderova e la giovane bulgara Malena Zamfirova.

Le fasi finali del gigante parallelo di Scuol, gara valida per la Coppa del Mondo di snowboard 2025/2026, inizieranno alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!