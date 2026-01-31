LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: March difende il primato in classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante parallelo (PGS) valido per la coppa del mondo maschile e femminile di snowboard in programma a Rogla in Slovenia, Quella di Rogla è una tappa che pesa, eccome, nella stagione dello snowboard alpino. L’appuntamento sloveno di sabato 31 gennaio rappresenta infatti l’ultimo banco di prova prima dello stop olimpico e dell’assegnazione delle medaglie a Livigno, mentre per la Coppa del Mondo il discorso resterà aperto e riprenderà soltanto a fine febbraio. Il circuito tornerà poi a muoversi tra Krynica, Špindlerův Mlýn e Val St. Come, con la tradizionale parentesi canadese prima del finale di Winterberg, che come da tradizione chiuderà il calendario.

In Slovenia si torna a gareggiare nel gigante parallelo, specialità che vedrà al via una spedizione azzurra particolarmente numerosa: saranno infatti 19 gli italiani impegnati nelle qualificazioni sotto la guida del coordinatore Cesare Pisoni. A fare da punto di riferimento c’è il leader della classifica generale maschile Aaron March, con Maurizio Bormolini subito alle sue spalle, staccato di appena 24 punti.

Più distante, ma ancora pienamente in corsa, l’olimpionico Benjamin Karl, che paga 54 lunghezze. Riflettori puntati anche su Roland Fischnaller, reduce dall’ennesimo successo stagionale a Simonhöhe, oltre a Mirco Felicetti, già certo di un posto ai Giochi. Completano il gruppo Daniele Bagozza, Edwin Coratti – autentico specialista del pendio di Rogla, dove ha già vinto più volte – Marc Hofer, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Manuel Haller, Mike Santuari e Tommy Rabanser.

Al femminile, l’Italia si presenta con un contingente competitivo composto da Sophie Rabanser, Fabiana Fachin, Elisa Fava, Sofia Valle, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso, oltre alla protagonista assoluta della stagione: Elisa Caffont. L’azzurra guida infatti la classifica generale a 580 punti, appaiata alla fuoriclasse giapponese Tsubaki Miki, in un duello che promette scintille anche sul pendio sloveno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante parallelo (PGS) valido per la coppa del mondo maschile e femminile di snowboard in programma a Rogla in Slovenia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla, le finali sono previste alle ore 13.00.