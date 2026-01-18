LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: si infiamma la corsa per la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Basko, valida per la Coppa del Mondo di snowboard, con lo slalom gigante parallelo che resta uno dei grandi palcoscenici per la Nazionale italiana, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che inizieranno il 6 novembre e termineranno il 22.

Questa è la seconda giornata di fila che di gareggia sulla pista bulgara, visto che anche ieri è andata in scena una gara assolutamente negativa per i nostri azzurri. La mattinata è già stata negativa, con il maltempo che ha condizionato le prove a tempo che hanno portato alla non qualificazione alle fasi finali di Roland Fishnaller, con i soli Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Aaron March che sono passati agli ottavi di finale uscendo immediatamente, senza passare prima dalla semifinale.

Leggermente meglio al femminile, con Elisa Caffont e Lucia Dalmasso che escono entrambe ai quarti di finale. Per la prima volta in stagione, nessun azzurro ha disputato una tra la small final e la big final, in quella che è stata l’unica giornata negativa della, per adesso, super stagione dell’Italia nello snowboarding internazionale.

Le gare di domani inizieranno alle 11.45, con la speranza che dopo le qualificazioni gli italiani che hanno avuto accesso alle finali siano di un numero maggiore rispetto a quello di oggi. Segui la competizione in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport, buon divertimento a tutti!