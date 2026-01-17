LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di snowboard, nella disciplina dello slalom gigante parallelo, con la Coppa del Mondo che torna protagonista della stagione con la tappa di Bansko, in Bulgaria, con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si avvicinano sempre più velocemente, con l’inizio fissato al 6 febbraio e che termineranno il 22 dello stesso mese.

Torniamo a noi, con una gara di Coppa del Mondo da disputare, con gli azzurri che sono più in forma che mai dopo i successi delle ultime settimane con lo slalom parallelo vinto sia al maschile che al femminile in Austria, a Bad Gastein, con le vittorie rispettivamente di Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso.

Nella gara maschile, oltre il già citato Bormolini, l’Italia avrà anche Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Aaron Marc e Roland Fischnaller, mentre in quella maschile oltre Dalmasso avremo anche Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle, sperando di avere tutti nelle finali dopo le qualificazioni che inizieranno alle 8.00 per quanto riguarda gli uomini e alle 8.40 per quanto riguarda le donne.

La fase finale del PGS di Bansko, nella tappa valida per la Coppa del Mondo, inizierà alle 12.00 con i maschi che partiranno dai sedicesimi, mentre le donne, come di consueto, dagli ottavi di finale. L’obiettivo, più che la speranza, è quella di vedere trionfare un’altra volta degli italiani nelle due categorie. Segui la gara con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!