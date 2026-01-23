LIVE Skicross, Veysonnaz 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Jole Galli senza Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della Coppa del Mondo di skicross, con gli sciatori migliori del pianeta che, prima di ritrovarsi a Milano Cortina per le Olimpiadi invernali che partiranno il 6 febbraio, gareggeranno a Veysonnaz, in svizzera. Gli italiani cercano punti FIS importanti per continuare la stagione.

Nella gara maschile, alla prima qualifica è stato eliminato Simone Deromedis che quindi non parteciperà alla prima delle due gare svizzere di questo weekend: l’azzurro non è riuscito ad entrare nei migliori trentadue, restano attardato dalla vetta dello svizzero Alex Fiva per più di un secondo. Tuttavia, l’Italia sarà rappresentata da Dominik Zuech (ventiduesimo), Edoardo Zorzi (ventiquattresimo) e Federico Tomasoni (trentunesimo).

Per quanto riguarda la competizione femminile, Jole Galli ha fatto vedere tutto il suo valore accedendo alle finali con il secondo miglior tempo dietro ad una straordinaria Sandra Naeslund, stella svedese dello skicross mondiale. Oltre l’azzurra, qualificatasi con 1.05 secondi di ritardo rispetto al fantastico 55.78 della già citata svedese, non ci sono altre italiane nelle sedici qualificate.

La tappa di Veysonnaz, valida per la Coppa del Mondo di skicross, inizierà alle 13.00 con gli ottavi di finale maschili e continuerà alle 13.24 con i quarti femminili e cosi via fino alle finali per i primi quattro posti nelle rispettive categorie. Segui le finali con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!