LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis cerca risposte prima delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale relativa alla gara-1 della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross in Val di Fassa. Si tratta di una giornata importantissima per Simone Deromedis che, nella fattispecie, avrà la possibilità di riaprire i giochi in ottica classifica generale.

Dopo la parentesi negativa a Veysonnaz, l’azzurro infatti nelle “qualifiche” di ieri è apparso in ottimo spolvero vincendo la sua heat preliminare (disputata in sostituzione delle regolari qualificazioni a crono, cancellate 48 ore fa per maltempo) precedendo il transalpino Alexis Jay e al giapponese Satoshi Furuno. L’attuale leader, il canadese Reece Howden, è stato invece clamorosamente eliminato, finendo terzo alle spalle dello statunitense Tyler Wallasch e del transalpino Nicolas Raffort.

Inutile dire che l’obiettivo del trentino sarà quello di rosicchiare quanti più punti possibili al diretto rivale. Insieme a lui assisteremo anche alle prove di Edoardo Zorzi, Dominick Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni. Jole Galli sarà invece l’unica rappresentante del settore femminile in una gara orfana di Sandra Naeslund, anche lei contro ogni pronostico fuori dai giochi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE valida per la gara-1 della Coppa del Mondo di skicross in Val di Fassa. Struttura dopo struttura, curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso. Per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 12:30. BUON DIVERTIMENTO!