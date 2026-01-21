LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e l’australiano James Duckworth. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti 2-1. Nel 2021 l’oceanico si impose a sorpresa in due set nell’incontro valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra l’americano Eliot Spizzirri ed il cinese Wu Yibing.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Slam stagionale da campione in carica. Inizia dunque la corsa alla difesa al titolo per il numero 2 ATP, che prima di giungere a Melbourne Park aveva disputato soltanto incontri di esibizione cedendo in quel di Seul al rivale Carlos Alcaraz, e superando invece al match tiebreak il canadese Auger-Aliassime nel match facente parte dell’Australian Open Opening Week. All’esordio ha superato agevolmente il francese Gaston, ritiratosi dopo il secondo set.

Dal canto suo Duckworth, trentaquattrenne di Sydney, ha usufruito di un invito per entrare in tabellone ed al primo turno ha regolato al quinto e decisivo set il talento croato Prizmic. Numero 88 del ranking ATP il veterano australiano in carriera non ha mai raggiunto il terzo turno nello Slam di casa, e non ha collezionato successi, inerpicandosi nel 2021 fino alla finale dell’ATP 250 di Astana. Dal tennis regolare, fa della costanza e dei pochi errori il suo marchio di fabbrica, ma non dispone di colpi che possono spezzare l’equilibrio di uno scambio. Attenzione ai precedenti: un lustro fa l’australiano sconfisse l’altoatesino in due set.

Di seguito i confronti diretti:

2021 Sofia (QF, indoor): Sinner b. Duckworth 7-6(4) 6-4

2021 Canada M1000 (R32, outdoor): Duckworth b. Sinner 6-3 6-4

2020 Colonia 2 (R32, indoor): Sinner b. Duckworth 6-1 6-2

L’incontro di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e l’australiano James Duckworth sarà il primo match della sessione serale dalle 9.00 italiane sulla Rod Laver Arena. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della contesa. Buon divertimento e buon tennis a tutti!