LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri a caccia di medaglie

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata degli Europei di short track 2025 in programma a Tilburg nei Paesi Bassi. L’ultima giornata degli Europei di short track di Tilburg chiude una rassegna continentale che, a poco più di un mese dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha assunto contorni fortemente indicativi più per il percorso che per il semplice medagliere. La domenica olandese concentra il programma più denso e spettacolare, con le fasi finali delle distanze individuali e le decisive prove a squadre, terreno sul quale l’Italia ha già mostrato solidità e profondità.

Il bilancio delle prime due giornate racconta una Nazionale azzurra competitiva e presente, capace di inserirsi stabilmente nelle fasi calde delle gare. I due bronzi individuali conquistati da Thomas Nadalini nei 1500 metri e da Elisa Confortola nei 1000 femminili, insieme all’argento della staffetta femminile, hanno confermato la bontà del lavoro impostato dallo staff tecnico, senza perdere di vista la prospettiva olimpica. Segnali incoraggianti sono arrivati anche dalle staffette maschile e mista, entrambe qualificate alle Finali A e pronte a giocarsi un ruolo da protagoniste nell’atto conclusivo.

La domenica si aprirà con i ripescaggi dei 500 e 1500 metri femminili e dei 1000 metri maschili, ultimo appiglio per chi ha visto interrompersi il cammino nelle batterie precedenti. A seguire, dalle 13:35, spazio alle finali A e B delle tre distanze, con particolare attenzione ai 1000 uomini, unica gara individuale prevista per Pietro Sighel in questa rassegna. Il trentino, vincitore della classifica di specialità nel World Tour, rappresenta il riferimento tecnico del gruppo e cercherà di capitalizzare una condizione costruita con gradualità e lucidità. Grande attesa anche per le staffette, autentico banco di prova in chiave olimpica. La staffetta femminile proverà a confermare il livello mostrato nelle semifinali, mentre quella maschile e la mista puntano a trasformare la qualificazione alla Finale A in un risultato concreto, in un contesto che vedrà ancora una volta i Paesi Bassi recitare il ruolo di squadra da battere sul ghiaccio di casa.

Si comincia alle 13.35.