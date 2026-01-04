LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: il Cermis ultimo ostacolo per Pellegrino verso il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della scalata del Cermis, atto conclusivo per quanto riguarda il Tour de Ski, dove Federico Pellegrino prova a chiudere sul podio per la prima volta in carriera, ma per farlo deve superarsi anche oggi.

La partenza in linea maschile promette scintille, un po’ come è sempre stato da quando il format prevede una partenza di massa e poi la scalata verso la punta dell’alpe del Cermis, situata in Val di Fiemme, sopra Tesero. Ecco che Pellegrino ha sempre faticato oltremodo a limitare i danni quando si partiva ad inseguimento sulla base dei distacchi accumulati nel Tour, ma nelle passate edizioni ha sempre trovato il modo di piazzarsi bene. Tra le donne invece si aspetta solo di incoronare Jessie Diggins che vincerà (se la gara concluderà) il 2° Tour de Ski consecutivo. Ganz 13^ virtuale a +31″ dalla top 10!

Chiudere nei 10 significherebbe coronare forse il miglior Tour de Ski maschile, visto che nella passata edizione arrivò un 7° posto e alla fine Pellegrino chiude 4° in Classifica, con rammarico. Al momento il valdostano è 5°, con distacco risicatissimo dal secondo posto, il problema è che davanti ci sono solo bandierine norvegesi. Klaebo ha già vinto, però poi c’è Haggen a +1’23”, Stenshagen a +1’29” e poi soprattutto Amundsen con 8″ di margine su Chicco che milita provvisoriamente a +1’40”. Dietro Anger a 15″ non dovrebbe essere un problema, mentre per la vittoria della Mass Start in salita ci si aspetta il primo squillo stagionale da un campione come Krueger, visto che potrebbe anche essere l’ultima stagione ad alto livello della sua carriera.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della scalata del Cermis, che deciderà il Tour de Ski maschile (dalle 11:30) e femminile (dalle 15:30) e assegnerà una vagonata di punti per la Coppa del Mondo, non potete mancare!