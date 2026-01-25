LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: alle 8.00 la partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci di fondo. L’evento è una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classic ed è giunta alla 53esima edizione. Partenza da Moena ed arrivo a Cavalese lungo un suggestivo percorso che misura 70 chilometri e che vedrà al via circa 7000 iscritti tra professionisti ed amatori. La regina delle granfondo inizierà alle 8.00 con la grande partenza.

Percorso, come detto, che misura 70 km da percorrere in tecnica classica. Si parte da Moena per giungere al centro di Cavalese dopo la celebre salita della Cascata ed il temutissimo “Mur de la Stria”. Si risalirà a ritroso il fiume Avisio fino a Canazei, poi si invertirà la rotta tornando sull’altra sponda del torrente. Da quel momento spazio ad una discesa che porterà il plotone verso Predazzo e la Val di Fiemme. Il momento decisivo sarà senza dubbio il Mur de la Stria, con pendenze che fiorano il 20%, salita che proietterà i protagonisti verso il traguardo di viale Mendici.

Sarà battaglia tra scandinavi tanto al maschile quanto al femminile. Tra le donne favorite d’obbligo le svedesi Stina Nilsson ed Hanna Lodin, con le norvegesi Emilie Fleten, Silje Ieyre Slind e Magni Smedaas che proveranno a far gara dura sin dai primi chilometri. Italia che si affida a Michaela Patscheider, tredicesima in classifica generale della Ski Classic. In campo maschile sarà battaglia tra norvegesi con Amund Riege, Kasper Stadaas, Amund e Joan Hoel principali favoriti. Diversi italiani in gara, tra di esssi spicca Dietmar Noeckler.

La Marcialonga 2026 inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta con aggiornamenti costanti della gara. Buon divertimento a tutti!