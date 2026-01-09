LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per Trocker e D’Antonio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Mont Saint-Sauveur, evento valido per il circuito Nor-Am 2025/2026 di sci alpino. L’intensa settimana nordamericana termina con la seconda gara consecutiva tra i pali stretti su questo pendio, dopo i due giganti di Tremblant.

Giorgia Collomb prova a riconfermarsi in slalom dopo il buon quarto posto di ieri. La diciannovenne italiana ha risposto in pista alle agguerrite connazionali, riuscendo a migliorare la settima posizione del gigante di mercoledì. Nella gara di ieri Collomb ha ottenuto una buona quarta posizione in prima manche con il pettorale 31, mantenendo la posizione nella seconda metà di gara.

Anna Trocker insegue la terza top 10 consecutiva. L’inizio di settimana non è stato dei migliori per la diciassettenne italiana, uscita nella seconda manche del primo gigante. La giovane azzurra si è riscattata di forza dominando la seconda gara di Tremblant e chiudendo in ottava posizione lo slalom di ieri, recuperando 4 posizioni nella seconda manche con una buona prova.

Tanta attesa per vedere la prestazione di Giada D’Antonio. La giovanissima campana è già chiamata a zittire le primissime critiche, dopo le quattro uscite consecutive delle ultime gare: l’italo-colombiana non ha tagliato il traguardo nella prima manche dello slalom di Semmering di Coppa del Mondo, e non ha portato a termine nessuna delle prime manche di questa settimana nordamericana. In tutte le uscite di questi giorni però D’Antonio stava sciando bene ed all’attacco, facendo registrare dei buoni intermedi. Per l’Italia in gara anche Francesca Fanti e Cecilia Pizzinato.

La prima manche dello slalom di St-Sauveur è prevista per le 15.15, orario italiano, mentre la seconda per le 17.15.