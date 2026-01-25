LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: pendio impegnativo, Vinatzer per invertire la rotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehl, evento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Dopo i due giorni dedicati alla velocità, con Super G e Discesa, sulla magica pista austriaca è il momento delle discipline tecniche, in particolare dello slalom.

Gara che si preannuncia incerta e bellissima su un pendio impegnativo. Tanti i possibili protagonisti in questa specialità, che nelle ultime uscite si è confermata entusiasmante anche grazie all’assenza di un dominatore. Non essendoci un atleta nel ruolo di schiacciasassi ad ogni gara può succedere quasi di tutto, con la rosa dei favorito per il podio che è molto ampia.

Il pettorale rosso di leader di specialità è sulle spalle di Atle Lie Mcgrath, che guida con 372 punti grazie alle vittorie di Alta Badia e Wengen ed al secondo posto di Adelboden. Il norvegese ha 21 punti di vantaggio su Lucas Pinheiro Braathen, inseguito dal duo francese composto da Clement Noel e Paco Rassat e dal norvegese Timon Haugan. Più staccati Henrik Kristoffersen, Loic Meillard ed Eduard Hallberg che però hanno già dimostrato di essere molto pericolosi nella gara secca.

L’Italia si affida ad Alex Vinatzer. L’azzurro si presenta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di invertire la rotta e tornare a brillare anche nell’amato slalom. Quest’anno tra i pali l’italiano ha ottenuto il quarto posto in Val d’Isere ed il decimo in Alta Badia, prima di terminare molto lontano sia ad Adelboden che a Wengen. Per l’Italia al via anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.

La prima manche scatterà alle 10.30 con la partenza di Loic Meillard, mentre la seconda inizierà alle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kitzbuehl con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!