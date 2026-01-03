LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea possono stupire, Trocker sogna la qualificazione. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 62 atlete da 21 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30 della classifica.

Saranno nove le azzurre al via della gara odierna: Sofia Goggia partirà con l’11, Lara Della Mea col 20, Asja Zenere col 23, Alice Pazzaglia col 34, Giorgia Collomb col 35, Laura Steinmair col 42, Ilaria Ghisalberti col 46, Ambra Pomarè col 49 ed Anna Trocker col 58.

Nella graduatoria di specialità comanda l’austriaca Julia Scheib, prima con 380 punti, con 88 lunghezze di margine sulla neozelandese Alice Robinson, seconda a quota 292, mentre in casa Italia la migliore è Sofia Goggia, 12ma a quota 102, proprio davanti a Lara Della Mea, 13ma con 98.

In classifica generale, invece, Goggia è a quota 404, al quarto posto, mentre a guidare è la statunitense Mikaela Shiffrin con 698 punti, davanti all’elvetica Camille Rast, seconda a quota 503, ed a Robinson, terza con 484, mentre la tedesca Emma Aicher è quinta con 381.

Il gigante femminile in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via con la prima manche alle ore 10.00, che sarà seguita dalla seconda run alle ore 13.00: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!