LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane favorite nella seconda semifinale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita fra Scandicci e Chieri. Il match, valido per le semifinali di Coppa Italia 2026 di volley, si disputerà all’Inalpi Arena di Torino. Il capoluogo piemontese ospita infatti questa edizione delle fasi finali della Coppa.

Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le toscane e le piemontesi, che si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la finale, da disputare domenica 25 gennaio contro la vincente del confronto tra Conegliano (detentrice del trofeo) e Novara. Le Campionesse del Mondo stanno ingaggiando un bel duello con Conegliano per il primo posto in Serie A1 e partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno fare i conti con la pimpante Fenera, che sta disputando una stagione straordinaria.

Scandicci arriva alla semifinale grazie alla vittoria al tie-break ai quari contro Vallefoglia. Le toscane, seconde in classifica in campionato, vantano anche una vittoria netta per 3-0 nell’ultimo scontro fra le due squadre. Per confermare quel risultato il team di coach Gaspari possono affidarsi all’opposta Ekaterina Antropova, alle schiacciatrici Sarah Franklin e Avery Skinner (con Caterina Bosetti a disposizione), alle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel e all’espertissima palleggiatrice Maja Ognjenovic.

Anche Chieri è giunta alle semifinali dopo un tirato quarto di finali concluso con l’affermazione al tie-break delle piemotesi contro Busto Arsizio. La squadra di Nicola Negro può contare anche sul tifo che sicuramente non mancherà a Torino. Le semifinali si disputano ovviamente in campo neutro, ma Chieri si trova a qualche decina di km dal capoluogo piemontese. Fra le file delle piemontesi spiccano l’opposta Anett Nemeth e i martelli Stella Nervini e Laura Kunzler. Nel sestetto titolare dovrebbero partire anche le centrali Grey e Cekulaev, la palleggiatrice Van Aelen e il libero Spirito.

La semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2026 fra Scandicci e Chieri si disputerà nel campo neutro dell’Inalpi Arena di Torino e comincerà alle 18.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!