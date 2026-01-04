LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2026 in DIRETTA: sfida che nasconde insidie per gli umbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir Susa Scai Perugia e Allianz Power Volley Milano. Il match, valido come quattordicesimo turno di campionato, vedrà di fronte due squadre dal tasso qualitativo molto elevato. Perugia è senz’altro la favorita, ma Milano non è certo una squadra da prendere alla leggera per gli umbri.

Perugia sta confermando anche quest’anno il proprio status di squadra fra le più forti al mondo. Gli umbri, primi a parimerito con Trentino in campionato, hanno vinto un paio di settimane fa il Mondiale per club e vogliono continuare il loro cammino anche in Superlega. Di fronte avranno una Power Volley Milano sesta in classifica e in piena corsa playoff. I lombardi, vincenti contro Padova nell’ultimo turno di campionato, hanno subito una netta sconfitta contro Verona nei quarti di finale di Coppa Italia, la squadra di coach Roberto Piazza cercherà di risollevarsi subito contro i campionissimi di Perugia.

La squadra umbra di coach Lorenzetti arriva al match contro Milano dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro Lube Civitanova. Come sempre a gestire e organizzare l’attacco perugino ci sarà il capitano della Nazionale azzurra Simone Giannelli. Milano dovrà fare particolarmente attenzione all’opposto tunisino Ben Tara, agli schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi (con Ishikawa verosimilmente pronto a subentrare dalla panchina) e alle coppia di centrali argentini Sole-Loser. L’espertissimo Max Colaci, sempre pronto a strisciare sul pavimento per difendere ogni schiacciata avversaria, indosserà la maglia di libero.

Dall’altra parte della rete Milano non potrà contare su una schiera infinita di campioni come invece può fare Perugia. La squadra di Piazza però potrà affidarsi al miglior marcatore stagionale del campionato, l’opposto Ferre Reggers, e all’eclettico alzatore brasiliano Fernando “Cachopa” Kreling. Come schiacciatori ci saranno l’azzurro Francesco Recine e il giapponese Otsuka. Come libero il classe 2001 Damiano Catania.

La partita fra Perugia e Milano, valida come quattordicesimo turno del campionato di Superlega, prenderà il via alle 16.00 al palazzetto dello sport di Perugia PalaEvangelisti. OA Sport vi propone la Diretta Live in tempo reale con aggiornamenti costanti e cronaca punto per punto! Buon divertimento!