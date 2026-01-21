LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: match da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley fra Sir Susa Scai Perugia e Berlin Recycling Volley di Champions League. Il match, valido come terzo turno della massima competizione europea, vedrà di fronte due squadre dal tasso qualitativo molto elevato. Perugia è senz’altro la favorita, ma Berlino non è certo una squadra da prendere alla leggera.

Perugia sta confermando anche quest’anno il proprio status di squadra fra le più forti al mondo. Gli umbri, detentori in carica della Coppa, sono al momento primi in Superlega, oltre ad essersi laureati campioni del mondo nel mese di dicembre. Di fronte avranno una squadra da non sottovalutare; Berlino è seconda nel proprio campionato e, soprattutto, è prima a parimerito con Perugia nel girone di Champions.

La squadra di coach Lorenzetti arriva al match contro i tedeschi dopo la sofferta vittoria per 3-2 contro gli spagnoli del Las Palmas. Per salire in vetta in solitaria sarà necessario aggiudicarsi la vittoria, meglio se 3-1 o 3-0 così da non lasciare nemmeno le briciole ai rivali. Come sempre a gestire e organizzare l’attacco perugino ci sarà il capitano della Nazionale azzurra Simone Giannelli. Berlino dovrà fare particolarmente attenzione all’opposto tunisino Ben Tara, agli schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi (con Ishikawa verosimilmente pronto a subentrare dalla panchina) e alle coppia di centrali argentini Sole-Loser. L’espertissimo Max Colaci, sempre pronto a strisciare sul pavimento per difendere ogni schiacciata avversaria, indosserà la maglia di libero.

Dall’altra parte della rete il pericolo principale è Jake Hannes, l’altissimo opposto statunitense è il faro del gioco offensivo dei berlinesi. Il coach di Berlino Joel Banks potrà poi affidarsi agli schiacciatori Nolan Flexen e Ruben Schott. A dirigere l’attacco dovrebbe essere il palleggiatore finlandese Fedor Ivanov, mentre come centrali dovrebbero agire il tedesco Krage e lo statunitense Knigge. I tedeschi arrivano a questo match dopo due vittorie in altrettanti turni di Champions. Sarà difficilissimo per i ragazzi di Banks riuscire a mantenere questo trend, ma nelle scorse partite hanno fatto vedere di saper giocare una pallavolo di alto livello e ce la metteranno tutta per fare lo sgambetto agli umbri.

La partita fra Perugia e Berlino, valida come terzo turno della fase a gironi di Champions League, prenderà il via alle 20.30 al palazzetto dello sport di Perugia PalaBarton. OA Sport vi propone la Diretta Live in tempo reale con aggiornamenti costanti e cronaca punto per punto! Buon divertimento!