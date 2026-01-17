LIVE Paolini-Sashnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026. La numero 1 d’Italia fa il suo esordio nel primo Slam dell’anno contro la qualificata bielorussa.

La stagione di Paolini è iniziata nella United Cup, dove ha rappresentato l’Italia insieme a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Sara Errani. La toscana è scesa in campo sia contro la Svizzera che contro la Francia nei due singolari femminili. La numero 7 del ranking WTA si è arresa all’esordio contro Belinda Bencic, 6-4, 6-3 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco, per poi riscattarsi con una vittoria netta su Leolia Jeanjan, battuta 6-2, 6-3 in un’ora e ventitre minuti.

Per Paolini questi Australian Open rappresentano una buona occasione per scalare la classifica. A Melbourne Park la toscana difende il terzo turno della passata stagione, quando fu battuta da Elina Svitolina, e può provare ad incamerare tanti punti per consolidarsi tra le migliori giocatrici del mondo.

Dall’altra parte della rete ci sarà la numero 102 della classifica mondiale. Sasnovich vanta un best ranking alla posizione 29 della classifica WTA, raggiunta nel settembre del 2022. A 31 anni la bielorussa è scesa leggermente di classifica, ma sulla partita secca resta un’avversaria potenzialmente pericolosa. Nelle qualificazioni Sasnovich ha sconfitto la giovanissima Ksenia Efremova (6-3, 6-1), Kathina von Deichmann (6-3, 7-6) e Daria Snigur (6-2, 0-6, 6-2).

Tra le due c’è un solo precedente, risalente al 2020 quando la bielorussa si imposte 6-0, 6-2 negli ottavi del WTA di Palermo. L’incontro odierno avrà il compito di aprire il programma sulla Rod Laver Arena all’1.30, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sasnovich con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!