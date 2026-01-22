LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: la giovane americana incute rispetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e l’americana Iva Jovic. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra avanti 2-0 dopo i successi colti entrambi nel 2025 sul cemento di Indian Wells e degli US Open. La vincente della sfida troverà agli ottavi di finale una tra la qualificata turca Zeynep Sonmez e la kazaka Yulia Putintseva.

Paolini, trentenne toscana, si presenta all’appuntamento con il terzo turno del primo Major stagionale a margine della comoda vittoria sulla bielorussa Sasnovich, e del complicato, seppur netto, successo sulla polacca Frech. L’italiana ha già diversi match nella gambe avendo partecipato dapprima alla United Cup, poi all’esibizione inserita nel contesto dell’Australian Open Opening Week in cui è stata sconfitta dalla kazaka Rybakina. Tante le motivazioni per la numero 8 WTA, che ha già eguagliato il risultato della passata stagione e potrebbe dunque incamerare punti vitali in chiave ranking.

Dal canto suo Jovic, diciottenne di Torrance (California, Stati Uniti d’America), arriva a sfidare la top ten italiana dopo le vittorie colte in due parziali contro la connazionale Volynets e l’australiana Hon. La speranza del tennis statunitense vuole diventare una realtà già in questo 2026. Numero 27 WTA ha già dimostrato di avere la stoffa per fare il salto di qualità, e nella sua giovanissima carriera vanta un trofeo ed una sconfitta in finale. La vittoria è giunta nel WTA 500 di Guadalajara nel 2025, mentre meno di una settimana fa si è arresa ad Elisabetta Cocciaretto in quel di Hobart.

La sfida i terzo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e l’americana Iva Jovic sarà il terzo incontro sulla John Cain Arena dopo Mboko-Tauson e Paul-Davidovich Fokina, ed inizierà in ogni caso non prima delle 7.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!