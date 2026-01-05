LIVE Paolini-Jeanjean, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: occorre una vittoria in 2 set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.10 Buonasera amici di OA Sport. La situazione è la seguente: per qualificarsi da ripescata ai quarti di finale, l’Italia deve battere la Francia 3-0, lasciando per strada appena un set. Dunque è obbligatorio non solo un filotto di vittorie, ma anche che almeno due di queste avvengano con un punteggio di 2-0. La partita più impegnativa, in questo senso, sembra quella iniziale di Flavio Cobolli.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del singolare femminile di Italia-Francia, incontro valido per il gruppo C della United Cup 2026. Jasmine Paolini sfida Leolia Jeanjean in un match da non fallire. Azzurri che hanno bisogno di un successo per 3-0 per agguantare la qualificazioni ai quarti di finale del torneo per nazioni che inaugura la stagione. Nessun precedente disputato tra le due giocatrici.

Paolini, trentenne toscana, si presenta all’appuntamento a margine della sconfitta patita contro la svizzera Belinda Bencic. Un 6-4 6-3 bugiardo, che ben poco rappresenta un match durato un’ora e 54 minuti di gioco in cui l’azzurra ha avuto numerose occasioni. Jasmine ha dimostrato tuttavia di essere in palla, e l’apporto della numero 8 del ranking WTA sarà indubbiamente determinante ai fini della qualificazione ai quarti di finale.

Dal canto suo Jeanjean, trentenne di Montpellier, è stata chiamata in causa per sostituire l’acciaccata Boisson. Contro la Svizzera ha lasciato strada a Bencic racimolando 6 game, uno in meno di Paolini ma uscendo dal campo dopo un’ora e 32 minuti. Numero 102 del mondo la transalpina vanta 4 titoli nel circuito ITF e due finali a livello Challenger. Negli Slam si è issata al massimo fino al terzo turno del Roland Garros.

La sfida tra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, singolare femminile di Italia-Francia, sarà il secondo incontro dalle 3.00 dopo Cobolli-Rinderknech. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!