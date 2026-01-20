LIVE Paolini-Frech, Australian Open 2026 in DIRETTA: 2° turno pieno di insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech. Terzo confronto diretto tra le due con la situazione ferma sull’1 pari dopo la vittoria sulla terra rossa di Madrid nel 2023 della polacca, ed il successo dell’azzurra pochi mesi più tardi sul cemento di Cleveland. La vincente della sfida troverà al terzo turno una tra l’americana Iva Jovic e l’australiana Priscilla Hon.

Paolini, trentenne toscana, si presenta all’appuntamento con il secondo turno del primo Major stagionale a margine della comoda vittoria sulla bielorussa Sasnovich. L’italiana ha già diversi match nella gambe avendo partecipato dapprima alla United Cup, poi all’esibizione inserita nel contesto dell’Australian Open Opening Week in cui è stata sconfitta dalla kazaka Rybakina. Tante le motivazioni per la numero 8 WTA, che deve difendere appena il terzo turno della passata stagione e vuole dunque incamerare punti in vista delle pesanti cambiali da scontare nel prossimo futuro.

Dal canto suo Frech, ventinovenne di Lodz (Polonia), all’esordio ha superato con un duplice 6-1 la slovena Erjavec. Nella campagna australiana ha raggiunto il secondo turno a Brisbane e gli ottavi ad Hobart. Numero 57 del mondo, la polacca nel 2024 si è issata fino al quarto turno dimostrando un buon feeling con le condizioni atmosferiche difficili di Melbourne. Vincitrice in carriera di un solo titolo WTA, conquistato nel 2024 sul cemento di Guadalajara, rappresenta un ostacolo da non sottovalutare.

Il match di secondo turno tra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech sarà il quarto incontro dall’1.00 italiana sulla Kia Arena ed inizierà dopo Gibson-Shnaider, Opelka-Davidovich Fokina e Bublik-Fucsovic. Presumibilmente dovrebbe iniziare attorno alle 8.00 del mattino. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!