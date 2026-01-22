LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, sfida valevole per il ventiquattresimo turno di Eurolega 2025-2026. All’Allianz Cloud, la squadra meneghina cerca una vittoria casalinga per cercare di non perdere il treno dei play-in, più distante dopo le ultime due sconfitte consecutive.

L’Olimpia Milano ha infatti rimediato il dodicesimo ko del torneo 48 ore fa contro il Real Madrid ed ora deve necessariamente riscattarsi per risalire la classifica. Gli avversari saranno i temibili lituani dello Zalgiris Kaunas, diretta concorrente dei milanesi per la post-season, in questo momento al nono posto in classifica (13 vittorie e 10 sconfitte).

È quindi una sfida già decisive per gli uomini di Poeta, messi spalle al muro dopo le due sconfitte. Serve indubbiamente un cambio di rotta a partire da questa sera, ricordando che Milano giocherà in casa anche le prossime due partite. Davanti c’è però un avversario non semplice da battere che dà il meglio fuori casa. Gli occhi saranno puntati sul francese Francisco, autore di 16,3 punti di media.

Milano deve invece ritrovare i suoi migliori marcatori, decisamente in ombra nel match contro il Real Madrid. Serve ritrovare precisione dall’arco con Armani Brooks e Shavon Shileds, non dimenticandosi l’importanza della difesa in match ad alta intensità come questi. Se l’Olimpia ha bisogno di una scossa questa è la serata perfetta per darla.

Il match tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas è in programma questa sera all’Allianz Cloud alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale del match per non perdere neanche un canestro. Buon divertimento!