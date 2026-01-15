LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arrivano le partite decisive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Stella Rossa, partita di Eurolega di basket valido per il 22esimo turno.

All’Allianz Cloud arrivano i serbi della Stella Rossa di Belgrado per un match che inizia ad essere di una certa importanza. Le due franchigie, hanno, fin qui infatti lo stesso percorso con 11 partite vinte e 10 perse su 21 match disputati con una percentuale identica di vittorie pari al 52.4%. Tuttavia, nonostante uno score quasi uguale, gli esteuropei ricoprono, prima dell’incontro, la 10a posizione, escludendo così Milano da eventuali play in che si disputeranno al termine di questa fase. Solamente dalla 1a alla 6a infatti accederanno direttamente alla fase finale mentre dalla 7a alla 10a dovranno disputare i play in.

I padroni di casa si presentano sul parquet di Milano dopo 4 vittorie su 5 tra campionato ed Eurolega. I ragazzi di Poeta hanno ribaltato il match contro Napoli (vinto per 71-77) solo pochi giorni fa e precedentemente avevano chiuso con l’Anadolu Efes (87-74), con il Panathinaikos (74-87) e con Udine (85-84). L’ultima sconfitta si è verificata in trasferta, a Bologna, per 97-85.

Questo sarà il primo di 3 scontri diretti. I milanesi andranno, infatti, subito a Madrid e poi se la vedranno con lo Zalgiris in casa (attualmente sono rispettivamente 6° e 9°). Tuttavia, alcune statistiche possono far ben sperare i meneghini. Soprattutto il fatto che in trasferta, la Stella Rossa, abbia perso 5 delle ultime 6 gare e che il quintetto di Poeta sia una delle 3 squadre ad aver vinto in terra serba.

La palla a due è fissata per le 20:30 di questa sera.