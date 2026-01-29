LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valevole per la 25esima giornata di Eurolega 2025-2026. All’Allianz Cloud in Milano, la squadra meneghina, dopo tre sconfitte consecutive in Europa, deve necessariamente reagire oggi per tenere vive le speranze play-in, ormai sempre più lontani.

L’Olimpia vive indubbiamente un momento da dentro o fuori. Un’altra sconfitta tra le mura amiche comprometterebbe in maniera significativa le ambizioni della post-season. La squadra di coach Poeta, al tredicesimo posto della classifica (11 vittorie e 13 sconfitte) deve tornare a vincere nella massima competizione europea e lasciarsi alle spalle il momento negativo.

Di fronte, ci sarà un Partizan Belgrado in enorme difficoltà, con 8 vittorie in 24 gare. I serbi, al diciottesimo posto della classifica, stanno vivendo una stagione più che difficile, alimentata ora dall’infortunio del loro leader Vanja Marinkovic. Milano, dalla sua, ha un solo obiettivo: vincere la partita. Servirà però, come sempre in Eurolega, una prestazione significativa, soprattutto da parte dei leader di questa squadra.

Armani Brooks, Shavon Shields e Zach LeDay dovranno esprimere tutto il loro talento, contro un Partizan che, seppure in difficoltà, è riuscito comunque a strappare due vittorie negli ultimi due match. Sarà una sfida molto complicata per l’Olimpia che trova di fronte degli avversari con il morale alto, a differenza dei meneghini.

La palla a due all’Allianz Cloud verrà alzata alle ore 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdervi neanche un aggiornamento. Buon divertimento!