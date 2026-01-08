LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro dovrà fare i conti col fattore campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong, tennista hongkonghese che è entrato nel tabellone grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori del torneo. L’incontro è valido per i quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong, che l’azzurro disputa da prima testa di serie e quindi da favorito.

L’esordio del toscano è stato più scomodo di quello che ci aveva detto il pronostico, con Tomas Etcheverry che è stato un osso duro, alla fine superato per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), dimostrando, soprattutto nel primo parziale, di non avere ancora lo smalto giusto, normalissimo ad inizio stagione. Ricordiamo che Musetti non ha giocato il primo turno per via del bye datogli per motivi di classifica.

Per quanto riguarda Wong, il tennista di casa ha sorpreso nei giorni scorsi superando prima l’argentino Mariano Navone per 2-0 (6-3, 7-5), e poi il canadese Gabriel Diallo per 2-1 (1-6, 7-5, 7-5). Il livello dell’avversario adesso è molto più alto, con l’unico precedente tra i due che risale proprio al 2 gennaio 2024, nel corso dei sedicesimi finale della scorsa edizione dell’ATP 250 di Hong Kong, quando Musetti lo sconfisse abilmente 2-0 (6-4, 7-5).

Il match tra Musetti e Wong inizierà alle 6.30 (orario italiano), aprendo il programma dei quarti di finale della competizione. Dopo l’azzurro toccherà al russo Andrei Rublev giocare contro il portoghese Nuno Borges, mentre dalle 11.00 (orario italiano), il cinese Juncheng Shang lotterà per un posto in semifinale con il kazako Sasha Bublik, mentre il derby statunitense tra Marcos Giron e Michael Mmoh chiuderà la giornata. Segui l’incontro del nostro azzurro in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento!