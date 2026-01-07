LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Hong Kong che vede di fronte la coppia italiana MUSETTI/SONEGO opposta agli specialisti Erler/Galloway.

Partita che vale uno slot in semifinale domani contro una coppia di doppisti che da anni e anni si diletta esclusivamente alla specialità in coppia e che ha battuto Bolelli e Vavassori pochi mesi fa a Stoccolma. Musetti e Sonego hanno rispettivamente esordito in singolare ad Hong Kong ieri e l’altro ieri, contro Etcheverry il carrarino e contro Sakamoto il piemontese. Entrambi sono quindi in ottavi in singolare, ma oggi si giocano la semi di doppio.

Sonego giocherà contro il fenomeno cinese Shang Junchen nella mattinata del piccolo stato orientale, e lo farà a partire dalle ore 6:30. Il doppio odierno è programmato non prima delle ore 8:30 della mattina italiana, ci sarà però da considerare la canonica paura che i giocatori hanno a disposizione in casi di doppio turno, e può essere più o meno breve a seconda proprio del match che il torinese giocherà sul centrale. Vi aggiorneremo!

Si gioca nella mattinata italiana, quando si concluderà il match tra Sonego e Shang, a quel punto partirà il conteggio del riposo (come da regolamento) prima del doppio! Vi aspettiamo!