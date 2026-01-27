LIVE Musetti-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: battaglia campale per semifinale e top3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic. Undicesimo confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro capace di imporsi finora soltanto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’importante appuntamento da numero 5 del ranking ATP. Il toscano nel suo percorso ha superato dapprima il belga Collignon, poi per 3-0 Lorenzo Sonego nel derby di secondo turno, il ceco Tomas Machac in 5 set dimostrando un’ottima condizione psicofisica, ed infine ha inflitto un sonoro 3-0 allo statunitense Taylor Fritz. Ormai a suo agio su tutte le superfici l’azzurro ha iniziato il 2026 centrando la finale nell’ATP 250 di Hong Kong in cui ha ceduto il passo al kazako Bublik.

Dal canto suo Djokovic, trentottenne di Belgrado, è giunto in quel di Melbourne tirato a lucido dopo la stagione 2025. Il serbo è stato pochissimo in campo grazie alle rapide vittorie in 3 parziali maturate sullo spagnolo Martinez, sull’italiano Maestrelli e sull’olandese Van de Zandschulp. Il 24 volte campione Slam ha poi usufruito agli ottavi del forfait del ceco Mensik, e potrà contare su ben 4 giorni di riposo primo di affrontare il carrarino.

I PRECEDENTI:

1/8 Roland Garros 2022 Djokovic 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0 ritiro

2T Dubai 2022 Djokovic 6-3 6-3

1/4 ATP Parigi Bercy 2022 Djokovic 6-0 6-3

1/8 Montecarlo 2023 Musetti 4-6 7-5 6-4

1/8 Montecarlo 2024 Djokovic 7-5 6-3

3T Roland Garros 2024 Djokovic 7-5 6-7 (4) 2-6 6-3 6-0

Semifinali Wimbledon 2024 Djokovic 6-4 7-6 (2) 6-4

Semifinali Giochi Olimpici 2024 Djokovic 6-4 6-2

1/8 Miami 2025 Djokovic 6-2 6-3

Finale Atene 2025 Djokovic 4-6 6-3 7-5

Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sarà il terzo incontro dall’1.30 sulla Rod Laver Arena dopo Rybakina-Swiatek e Pegula-Anisimova, ed inizierà in ogni caso non prima delle 4.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!