LIVE AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno a tutti, amiche e amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega di basket 2025-2026. Trasferta insidiosa nel Principato per i bolognesi che devono reagire se vogliono mantenere ancora vive le speranze di centrare i play-in.

Le V-nere arrivano da due sconfitte consecutive casalinghe contro Fenerbahce Istanbul (80-85) e Stella Rossa Belgrado (93-102), con i bianconeri attualmente in undicesima posizione con 11-13 di record a tre vittorie di distanza proprio dai serbi decimi. Fari puntati ancora una volta su Matt Morgan, con ‘Momo’ Diouf e Saliou Niang ad osservare il pitturato mostrando il fisico mentre non saranno della partita Carsen Edwards e Alessandro Pajola.

L’AS Monaco vuole rialzare prontamente la testa come la Virtus, con i monegaschi alla ricerca di un successo che manca da due settimane (87-95 contro Paris Basketball) ma comunque in zona play-off grazie ad uno score di 15-9 che li colloca in sesta piazza. Da tenere sotto stretta osservazione Nikola Mirotic e Mike James, con Daniel Theis e Matthew Strazel a dare man forte al pari di Alpha Diallo.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Salle Gaston Medicin del Principato di Monaco alle ore 19:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di AS Monaco-Virtus Bologna!