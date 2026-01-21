LIVE Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro si regala la sfida dei sogni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic, partita valevole per il secondo turno degli Australian Open 2026. Il qualificato azzurro torna in campo a Melbourne Park per provare a scrivere una nuova pagina di una delle storie più belle del primo Slam dell’anno.

Torneo da sogno fino a questo momento per Maestrelli. L’azzurro si è presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni degli Australian Open da numero 141 del mondo. A Melbourne il toscano ha sorpreso tutti raggiungendo il primo main draw in uno Slam della propria carriera, al nono tentativo. Questo torneo potrebbe cambiare la stagione e la carriera dell’italiano, che virtualmente è salito alla posizione numero 111 del ranking ATP.

Nelle qualificazioni Maestrelli ha superato Lorenzo Giustino (7-6, 6-1), Thiago Seyboth Wild (7-6, 6-4) e Dusan Lajovic (4-6, 6-4, 6-3). All’esordio nel tabellone principale il nativo di Pisa ha sconfitto Terence Atmane 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1 in 3 ore e 23 minuti di gioco.

Dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha iniziato questo torneo e la propria stagione con una netta vittoria su Pedro Martinez, sconfitto per 6-3, 6-2, 6-2 in due ore esatte di gioco. Il nativo di Belgrado è alla ventunesima presenza agli Australian Open, dove ha vinto 10 titoli.

Il programma della Rod Laver Arena verrà aperto all’1.30, orario italiano, da Pegula-Kessler ed a seguire, ma non prima delle 3.30, toccherà a Maestrelli e Djokovic. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Maestrelli-Djokovic con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!