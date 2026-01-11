LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026, in palio c'è il primo trofeo stagionale.

La Juventus Women è pronta a calcare i campi di gioco per una prima sfida del 2026 davvero importante perché in palio c’è la super finale della Supercoppa Italiana contro i rivali della Roma. La rosa guidata da Massimiliano Canzi, occupa in questo momento il secondo posto in Serie A a quota 17 punti, cinque in meno delle stesse giallorosse in vetta alla classifica.

Juventus Women e Roma femminile si ritrovano in una finale per la settima volta nella loro storia, con le bianconere vittoriose in cinque dei sei precedenti nei confronti delle giallorosse. Per quanto riguarda le formazioni Vangsgaard dovrebbe partire titolare, stesso discorso per Viens.

La Juventus Women arriva alla sfida in fiducia, dopo aver concluso il 2025 con un grande successo in trasferta sul Cesena negli ottavi di Coppa Italia, riscattando così la partita persa di misura subita contro il Manchester United in Champions League anche se le bianconere si sono comunque qualificate per i playoff complice un grande percosso europeo. Al contrario la Roma a causa delle brutte prestazioni nella massima competizione continentale è uscita anzitempo dalla Uefa Women’s Champions League concludendo in quattordicesima posizione a dispetto dell’ottavo posto finale delle bianconere.

Probabili formazioni

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Salvai, Harviken, Carbonell, Walti, Pinto, Schatzer, Beccari, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi.

Roma Women: Baldi, Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Thogersen, Greggi, Giugliano, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Viens. All. Rossettini.

Calcio d'inizio alle ore 15.00.