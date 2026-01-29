LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per la terza giornata della fase a giorni degli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri tornano in campo per la sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale: in palio quest’oggi il secondo posto nel raggruppamento D e la sfida con la Spagna.

L’Italia avrà a disposizione due risultati su tre contro l’Ungheria. In caso di pareggio infatti gli azzurri chiuderebbero il raggruppamento in seconda posizione grazie alla migliore differenza reti (0 contro il -2 dei magiari). Musumeci e compagni sono chiamati ad una prova di forza per continuare la propria rincorsa alle migliori 8 d’Europa.

Il cammino degli azzurri è iniziato in salita con la netta sconfitta per 6-2 rimediata contro il Portogallo. Gli azzurri sono riusciti a rimediare al primo passo falso con il convincente successo per 4-0 contro la Polonia, grazie alle tre reti di De Oliveira ed alla marcatura anche di Barichello. Per questa sfida decisiva gli italiani avranno a disposizione l’intera rosa, visto il rientro dalla squalifica di Pulvirenti e Rossetti.

La formazione ungherese ha iniziato il proprio torneo con una vittoria in rimonta contro la Polonia. Dopo aver chiuso i primi 20′ sotto 1-2 i magiari hanno trovato la forza di ribaltare il punteggio nel secondo tempo vincendo la partita per 4-2. Contro il Portogallo l’Ungheria si è arresa per 5-1, con il gol della bandiera allo scadere di Rutai che ha reso meno amaro il passivo.

L’incontro tra Italia ed Ungheria è in programma per le 20.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!