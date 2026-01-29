Live Sport
LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoria
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla terza partita.
L’Italia dopo il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda tappa dei campionati europei in corso a Funchal 2026 affronta ora la Turchia. Nella partita vinta contro la Serbia Tripletta di Giustini, Marletta e Bianconi. Vittoria facile per il Setterosa si dimostra più preciso in fase difensiva rispetto alla prima sfida con la Croazia.
Decisivo il distacco di 7-0 tra primo e secondo tempo che apre la forbice tra le due rose. Le italiane del ct Carlo Silipo, già certe del primo posto, tornano in vasca oggi alle 10:00 italiane (-1h a Funchal) contro la Turchia per l’ultimo match della prima fase a gironi. Si profila una seconda fase della competizione nella quale il Setterosa si confronterà probabilmente contro la forte Grecia e la Francia.
La rosa dell’Italia:
ITALIA: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste). CT Carlo Silipo.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10:00. Buon divertimento!